L osso che s accoppia con la tibia nella gamba
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'L osso che s accoppia con la tibia nella gamba' è 'Perone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: L osso che s accoppia con la tibia nella gamba
- Risposta: PERONE
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 3
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: PRE
- Inizia con: P
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Perone? Il perone è l'osso che si collega alla tibia nella gamba, formando parte della struttura che sostiene il peso e permette il movimento. Si trova lateralmente rispetto alla tibia e contribuisce alla stabilità della gamba durante le attività quotidiane. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
L osso che s accoppia con la tibia nella gamba: risposta da 6 lettere
La soluzione associata alla definizione "L osso che s accoppia con la tibia nella gamba" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Perone. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.