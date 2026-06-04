L osso che s accoppia con la tibia nella gamba

Anna Spiotta | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'L osso che s accoppia con la tibia nella gamba' è 'Perone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

PERONE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: L osso che s accoppia con la tibia nella gamba
  • Risposta: PERONE
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    PRE
  • Inizia con: P
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Perone? Il perone è l'osso che si collega alla tibia nella gamba, formando parte della struttura che sostiene il peso e permette il movimento. Si trova lateralmente rispetto alla tibia e contribuisce alla stabilità della gamba durante le attività quotidiane. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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L osso che s accoppia con la tibia nella gamba: risposta da 6 lettere

La soluzione associata alla definizione "L osso che s accoppia con la tibia nella gamba" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Perone. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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