L osso che s accoppia con la tibia nella gamba

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'L osso che s accoppia con la tibia nella gamba' è 'Perone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

P E R O N E

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: L osso che s accoppia con la tibia nella gamba

L osso che s accoppia con la tibia nella gamba Risposta: PERONE

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 3

3 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: P R E

Inizia con: P

P Finisce con: E

Perchè la soluzione è Perone? Il perone è l'osso che si collega alla tibia nella gamba, formando parte della struttura che sostiene il peso e permette il movimento. Si trova lateralmente rispetto alla tibia e contribuisce alla stabilità della gamba durante le attività quotidiane. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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L osso che s accoppia con la tibia nella gamba: risposta da 6 lettere

La soluzione associata alla definizione "L osso che s accoppia con la tibia nella gamba" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Perone. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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