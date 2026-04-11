Fare il più lungo della gamba

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Fare il più lungo della gamba' è 'Passo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PASSO

Perché la soluzione è Passo? Fare il più lungo della gamba si riferisce a un gesto che supera i limiti consentiti, spesso in modo esagerato o provocatorio. Il termine si collega strettamente alla parola passo, che indica un movimento di cammino compiuto con un singolo impulso del piede. Quando si dice di qualcuno che fa il più lungo della gamba, si sottolinea la sua tendenza a esagerare o a comportarsi in modo sfrontato, allungando il proprio passo oltre le norme stabilite.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fare il più lungo della gamba". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Fare il più lungo della gamba nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Passo

La soluzione associata alla definizione "Fare il più lungo della gamba" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fare il più lungo della gamba" conferma che la soluzione 'Passo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Passo

P Padova A Ancona S Savona S Savona O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fare il più lungo della gamba" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Passo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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