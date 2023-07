L osso con la tibia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L osso con la tibia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PERONE

Sostituiscono il parere medico: leggi le avvertenze. la tibia è un osso dei vertebrati. si trova, assieme all'osso peroneale, nell'arto inferiore, al di sotto... Illustrativo e non sostituiscono il parere medico: leggi le avvertenze. il peróne, o pèrone, o fibula, è un osso dell'arto inferiore. è lungo e pari, si presenta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 luglio 2023

