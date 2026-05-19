Proteggeva la gamba nelle antiche armature

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Proteggeva la gamba nelle antiche armature' è 'Ocrea'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OCREA

Perché la soluzione è Ocrea? L'ocrea era un elemento fondamentale nelle antiche armature, perché svolgeva la funzione di proteggere la gamba durante i combattimenti o le esercitazioni militari. Questa protezione, solitamente realizzata in metallo o cuoio, si adattava alla forma della gamba, offrendo resistenza e sicurezza contro fendenti o colpi. La sua presenza era essenziale per garantire la durata dell'armatura e la protezione del guerriero, rendendola un elemento imprescindibile nell'armatura medievale.

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Proteggeva la gamba nelle antiche armature nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Ocrea

La definizione "Proteggeva la gamba nelle antiche armature" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ocrea'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Proteggeva la gamba nelle antiche armature

Proteggeva la gamba nelle antiche armature Risposta: OCREA

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: O____

O____ Inizia con: O

O Finisce con: A

Le 5 lettere della soluzione

O Otranto C Como R Roma E Empoli A Ancona

La soluzione 'Ocrea' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Proteggeva la gamba nelle antiche armature". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.