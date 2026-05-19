Proteggeva la gamba nelle antiche armature
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SOLUZIONE: OCREA
Perché la soluzione è Ocrea? L'ocrea era un elemento fondamentale nelle antiche armature, perché svolgeva la funzione di proteggere la gamba durante i combattimenti o le esercitazioni militari. Questa protezione, solitamente realizzata in metallo o cuoio, si adattava alla forma della gamba, offrendo resistenza e sicurezza contro fendenti o colpi. La sua presenza era essenziale per garantire la durata dell'armatura e la protezione del guerriero, rendendola un elemento imprescindibile nell'armatura medievale.
Proteggeva la gamba nelle antiche armature nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Ocrea
La definizione "Proteggeva la gamba nelle antiche armature" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ocrea'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Proteggeva la gamba nelle antiche armature
- Risposta: OCREA
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: O____
- Inizia con: O
- Finisce con: A
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Ocrea' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Proteggeva la gamba nelle antiche armature". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con proteggeva: Ostacolo di filo spinato che proteggeva le trincee
Con gamba: Fare il più lungo della gamba
Con antiche: È una delle più antiche Case editrici italiane