La Nazione di Bollywood

Sara Verdi | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La Nazione di Bollywood' è 'India'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

INDIA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: La Nazione di Bollywood
  • Risposta: INDIA
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    IDA
  • Inizia con: I
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è India? India è conosciuta come la Nazione di Bollywood, il cuore dell’industria cinematografica indiana. Qui, film colorati e musica coinvolgente catturano l’immaginazione di milioni di persone, creando un mondo affascinante che unisce tradizione e modernità in un’unica grande passione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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La Nazione di Bollywood: risposta da 5 lettere

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