La Nazione di Bollywood
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La Nazione di Bollywood' è 'India'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: La Nazione di Bollywood
- Risposta: INDIA
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 3
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: IDA
- Inizia con: I
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è India? India è conosciuta come la Nazione di Bollywood, il cuore dell’industria cinematografica indiana. Qui, film colorati e musica coinvolgente catturano l’immaginazione di milioni di persone, creando un mondo affascinante che unisce tradizione e modernità in un’unica grande passione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
La Nazione di Bollywood: risposta da 5 lettere
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