La Nazione di Bollywood

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La Nazione di Bollywood' è 'India'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

I N D I A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: La Nazione di Bollywood

La Nazione di Bollywood Risposta: INDIA

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 3

3 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: I D A

Inizia con: I

I Finisce con: A

Perchè la soluzione è India? India è conosciuta come la Nazione di Bollywood, il cuore dell’industria cinematografica indiana. Qui, film colorati e musica coinvolgente catturano l’immaginazione di milioni di persone, creando un mondo affascinante che unisce tradizione e modernità in un’unica grande passione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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La Nazione di Bollywood: risposta da 5 lettere

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