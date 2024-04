La Soluzione ♚ La Nazione di Djokovic

La soluzione di 6 lettere per la definizione: La Nazione di Djokovic. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SERBIA

Curiosità su La nazione di djokovic: Non aver concesso palle break a novak djokovic in un incontro portato a termine. ad aver sconfitto novak djokovic in una semifinale degli australian open... La Serbia (in serbo ), ufficialmente Repubblica di Serbia (in serbo , Republika Srbija), è uno Stato dell'Europa sudorientale senza sbocco sul mare, compreso tra il bassopiano pannonico e la penisola balcanica. Confina con l'Ungheria, la Romania, la Bulgaria, la Macedonia del Nord, il Montenegro, la Bosnia ed Erzegovina, de facto il Kosovo e la Croazia, conta circa 7 milioni di abitanti e la sua capitale è Belgrado. La Repubblica di Serbia fu parte della Jugoslavia fino al 1992, successivamente ridotta alla sola unione statale di Serbia e Montenegro, ma, in seguito al referendum del 21 maggio 2006, il Montenegro ha ...

