Il Paese con Mumbai

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il Paese con Mumbai' è 'India'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INDIA

Perché la soluzione è India? L'India è un vasto paese situato nell'Asia meridionale, noto per la sua diversità culturale, storica e geografica. Tra le sue numerosissime città, Mumbai si distingue come il centro economico e finanziario, rappresentando un importante punto di riferimento per l'intera nazione. Questa metropoli, ricca di contrasti e tradizioni, incarna l'anima pulsante dell'India, contribuendo significativamente al suo sviluppo. La presenza di Mumbai rende l'India un paese di grande rilevanza internazionale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il Paese con Mumbai". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Il Paese con Mumbai nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è India

Per risolvere la definizione "Il Paese con Mumbai", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il Paese con Mumbai" conferma che la soluzione 'India' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione India

I Imola N Napoli D Domodossola I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il Paese con Mumbai" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'India' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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