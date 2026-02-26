Sostengono l accanito desiderio di rivincita d una Nazione

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Sostengono l accanito desiderio di rivincita d una Nazione' è 'Revanscisti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: REVANSCISTI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sostengono l accanito desiderio di rivincita d una Nazione" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sostengono l accanito desiderio di rivincita d una Nazione". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Revanscisti? Le persone che desiderano ardentemente riscattare la propria nazione spesso sono motivate da un forte senso di giustizia e orgoglio nazionale. Sono coloro che, dopo un conflitto o un torto subito, alimentano un desiderio di vendetta e riscatto, cercando di ristabilire l’onore perduto. Questi individui possono essere spinti dall’ansia di riparare ingiustizie storiche o di ottenere una rivincita simbolica. La loro passione si manifesta attraverso azioni e parole che riflettono il desiderio di riparare i torti subiti.

Se la definizione "Sostengono l accanito desiderio di rivincita d una Nazione" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sostengono l accanito desiderio di rivincita d una Nazione" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Revanscisti:

R Roma E Empoli V Venezia A Ancona N Napoli S Savona C Como I Imola S Savona T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sostengono l accanito desiderio di rivincita d una Nazione" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

