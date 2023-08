Limite fra mare e terra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Limite fra mare e terra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : RIVA

5,5 e 30 km e una superficie di circa 10.000 km². il limite tra il mare dei wadden e il mare del nord è costituito dalle isole frisone. il mare dei wadden... riva del garda (già riva, ripa in latino, rìva in dialetto locale) è un comune italiano di 17 722 abitanti della provincia autonoma di trento che fa parte... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

