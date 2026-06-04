Levante a est di Genova
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Levante a est di Genova' è 'Sestri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Levante a est di Genova
- Risposta: SESTRI
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 2
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: SSI
- Inizia con: S
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Sestri? A est di Genova si trova Sestri, una zona conosciuta per il suo porto e le spiagge. È un luogo che combina tradizione e relax, offrendo panorami suggestivi e un'atmosfera tranquilla. Sestri è ideale per chi cerca un angolo di pace vicino al mare. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Levante a est di Genova: risposta da 6 lettere
In presenza della definizione "Levante a est di Genova", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Sestri. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.