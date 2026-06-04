Levante a est di Genova

Anna Spiotta | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Levante a est di Genova' è 'Sestri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SESTRI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Levante a est di Genova
  • Risposta: SESTRI
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    SSI
  • Inizia con: S
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Sestri? A est di Genova si trova Sestri, una zona conosciuta per il suo porto e le spiagge. È un luogo che combina tradizione e relax, offrendo panorami suggestivi e un'atmosfera tranquilla. Sestri è ideale per chi cerca un angolo di pace vicino al mare. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Levante a est di Genova: risposta da 6 lettere

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