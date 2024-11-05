Due località a levante e a ponente

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Due località a levante e a ponente' è 'Sestri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SESTRI

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Perché la soluzione è Sestri? Sestri è una località che si trova tra due punti geografici, una a levante e l'altra a ponente, caratterizzata da un paesaggio che si estende tra mare e terra. La sua posizione strategica la rende un luogo di grande interesse, con un patrimonio storico e culturale ricco di tradizioni. I visitatori possono ammirare le bellezze naturali e l'architettura tipica di questa zona, che si affaccia su due fronti opposti e complementari. La collocazione tra due estremi definisce l'essenza stessa di Sestri.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Due località a levante e a ponente". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Due località a levante e a ponente nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Sestri

La soluzione associata alla definizione "Due località a levante e a ponente" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Due località a levante e a ponente" conferma che la soluzione 'Sestri' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Sestri

S Savona E Empoli S Savona T Torino R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Due località a levante e a ponente" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Sestri' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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