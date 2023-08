Monte a est di Viterbo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Monte a est di Viterbo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CIMINO

Significato/Curiosità : Monte a est di Viterbo

Il Monte Cimino è una maestosa elevazione situata a est di Viterbo, Italia. Questa formazione montuosa fa parte dei Monti Cimini e rappresenta un'iconica caratteristica del paesaggio circostante. Con una vetta che raggiunge i 1.053 metri di altezza, offre panorami spettacolari sulla campagna circostante e sulla città di Viterbo. Il Monte Cimino è ricco di biodiversità e presenta una flora e fauna uniche, grazie anche alla sua posizione geografica e alle differenze di altitudine. Questo luogo è popolare per le escursioni, il trekking e la natura incontaminata, attirando gli amanti della natura e gli escursionisti.

