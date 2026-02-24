Il mare tra la Corsica e Genova

Home / Soluzioni Cruciverba / Il mare tra la Corsica e Genova

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il mare tra la Corsica e Genova' è 'Ligure'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LIGURE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il mare tra la Corsica e Genova" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il mare tra la Corsica e Genova". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Ligure? Il nome che identifica quella zona di mare che si estende tra la Corsica e Genova richiama un particolare tratto marittimo noto per la sua importanza storica e geografica. Questa area, ricca di tradizioni marittime, ha rappresentato per secoli un punto di collegamento tra la terra e il mare, favorendo scambi culturali e commerciali. La regione che porta questo nome è anche famosa per paesaggi suggestivi e una cucina ricca di sapori autentici. Rimane un luogo di grande fascino e interesse.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Il mare tra la Corsica e Genova nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Ligure

Se la definizione "Il mare tra la Corsica e Genova" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il mare tra la Corsica e Genova" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Ligure:

L Livorno I Imola G Genova U Udine R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il mare tra la Corsica e Genova" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il Mar in cui si tuffano i genovesiNativo di GenovaLo è anche un savoneseIl Museo del Mare di GenovaUna belva del mareIl terreno conquistato al mare in OlandaAndare all attacco sul mareFoto 1 Una gita a 4772 Genova|