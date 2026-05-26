Ninnoli che imitano un originale del Sol Levante

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La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Ninnoli che imitano un originale del Sol Levante' è 'Giapponeserie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GIAPPONESERIE

Perchè la soluzione è Giapponeserie? Le giapponeserie sono piccoli oggetti decorativi ispirati a modelli tradizionali giapponesi. Spesso riproducono figure, simboli o oggetti tipici del paese del Sol Levante, portando un tocco di cultura orientale nelle case di chi ama l’estetica giapponese. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Ninnoli che imitano un originale del Sol Levante nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Giapponeserie

Per risolvere la definizione "Ninnoli che imitano un originale del Sol Levante", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Giapponeserie'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Ninnoli che imitano un originale del Sol Levante

Ninnoli che imitano un originale del Sol Levante Risposta: GIAPPONESERIE

Lunghezza: 13 lettere

13 lettere Schema parole: 13

13 Schema utile: G____________

G____________ Inizia con: G

G Finisce con: E

Le 13 lettere della soluzione

G Genova I Imola A Ancona P Padova P Padova O Otranto N Napoli E Empoli S Savona E Empoli R Roma I Imola E Empoli

La soluzione 'Giapponeserie' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Ninnoli che imitano un originale del Sol Levante". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.