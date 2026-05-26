Ninnoli che imitano un originale del Sol Levante
La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Ninnoli che imitano un originale del Sol Levante' è 'Giapponeserie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: GIAPPONESERIE
Perchè la soluzione è Giapponeserie? Le giapponeserie sono piccoli oggetti decorativi ispirati a modelli tradizionali giapponesi. Spesso riproducono figure, simboli o oggetti tipici del paese del Sol Levante, portando un tocco di cultura orientale nelle case di chi ama l’estetica giapponese. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Ninnoli che imitano un originale del Sol Levante nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Giapponeserie
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Ninnoli che imitano un originale del Sol Levante
- Risposta: GIAPPONESERIE
- Lunghezza: 13 lettere
- Schema parole: 13
- Schema utile: G____________
- Inizia con: G
- Finisce con: E
Le 13 lettere della soluzione
La soluzione 'Giapponeserie' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Ninnoli che imitano un originale del Sol Levante". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
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Con originale: Bizzarro originale