Un inquilino che lavorava il campo di un latifondista

Anna Gallo | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un inquilino che lavorava il campo di un latifondista' è 'Fittavolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

FITTAVOLO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Un inquilino che lavorava il campo di un latifondista
  • Risposta: FITTAVOLO
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    FTOO
  • Inizia con: F
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Fittavolo? Il fittavolo era colui che, lavorando i terreni di un latifondista, si occupava di coltivare la terra in cambio di un pagamento o di una parte dei raccolti. Spesso viveva nelle vicinanze del campo e gestiva con dedizione le attività agricole quotidiane. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un inquilino che lavorava il campo di un latifondista: risposta da 9 lettere

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