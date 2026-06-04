Un inquilino che lavorava il campo di un latifondista

Home / Soluzioni Cruciverba / Un inquilino che lavorava il campo di un latifondista

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un inquilino che lavorava il campo di un latifondista' è 'Fittavolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

F I T T A V O L O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Un inquilino che lavorava il campo di un latifondista

Un inquilino che lavorava il campo di un latifondista Risposta: FITTAVOLO

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Vocali: 4

4 Consonanti: 5

5 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: F T O O

Inizia con: F

F Finisce con: O

Perchè la soluzione è Fittavolo? Il fittavolo era colui che, lavorando i terreni di un latifondista, si occupava di coltivare la terra in cambio di un pagamento o di una parte dei raccolti. Spesso viveva nelle vicinanze del campo e gestiva con dedizione le attività agricole quotidiane. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Fittavolo' Cerca Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Un inquilino che lavorava il campo di un latifondista: risposta da 9 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "Un inquilino che lavorava il campo di un latifondista" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Fittavolo. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Definizioni collegate

Cruciverba con 'inquilino'

Cruciverba con 'lavorava'