Un inquilino che lavorava il campo di un latifondista
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Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Un inquilino che lavorava il campo di un latifondista
- Risposta: FITTAVOLO
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Vocali: 4
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: FTOO
- Inizia con: F
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Fittavolo? Il fittavolo era colui che, lavorando i terreni di un latifondista, si occupava di coltivare la terra in cambio di un pagamento o di una parte dei raccolti. Spesso viveva nelle vicinanze del campo e gestiva con dedizione le attività agricole quotidiane. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Un inquilino che lavorava il campo di un latifondista: risposta da 9 lettere
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