Il campo con le panchine

Anna Gallo | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il campo con le panchine' è 'Stadio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STADIO

La risposta Stadio è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Stadio? Lo stadio è un luogo aperto o coperto destinato ad accogliere spettatori durante eventi sportivi o spettacoli. Al suo interno si trovano numerose panchine disposte strategicamente per permettere agli spettatori di sedersi e godersi l’evento in modo confortevole. Questo spazio, spesso imponente e ben attrezzato, favorisce l’incontro e la socializzazione tra i tifosi, creando un’atmosfera unica di entusiasmo e passione. Lo stadio rappresenta il cuore pulsante dello sport e dell’intrattenimento pubblico.

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Il campo con le panchine nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Stadio

Questa pagina è dedicata alla definizione "Il campo con le panchine" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Stadio'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Il campo con le panchine
  • Risposta: STADIO
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Schema utile: S_____
  • Inizia con: S
  • Finisce con: O

Le 6 lettere della soluzione

S Savona
T Torino
A Ancona
D Domodossola
I Imola
O Otranto

La soluzione 'Stadio' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il campo con le panchine". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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Altre definizioni collegate

Con campo: La città con la famosa Piazza del Campo 

Con panchine: Giardino pubblico con aiole viali e panchine 