Il campo con le panchine
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SOLUZIONE: STADIO
La risposta Stadio è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Stadio? Lo stadio è un luogo aperto o coperto destinato ad accogliere spettatori durante eventi sportivi o spettacoli. Al suo interno si trovano numerose panchine disposte strategicamente per permettere agli spettatori di sedersi e godersi l’evento in modo confortevole. Questo spazio, spesso imponente e ben attrezzato, favorisce l’incontro e la socializzazione tra i tifosi, creando un’atmosfera unica di entusiasmo e passione. Lo stadio rappresenta il cuore pulsante dello sport e dell’intrattenimento pubblico.
Il campo con le panchine nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Stadio
Questa pagina è dedicata alla definizione "Il campo con le panchine" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Stadio'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il campo con le panchine
- Risposta: STADIO
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: S_____
- Inizia con: S
- Finisce con: O
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Stadio' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il campo con le panchine". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con campo: La città con la famosa Piazza del Campo
Con panchine: Giardino pubblico con aiole viali e panchine