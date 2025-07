L azienda presso cui lavorava Ugo Fantozzi nei cruciverba: la soluzione è Megaditta

MEGADITTA

Curiosità e Significato di Megaditta

Perché la soluzione è Megaditta? MEGADITTA è il soprannome umoristico inventato per la compagnia immaginaria in cui lavorava Ugo Fantozzi, il celebre personaggio di Paolo Villaggio. Si tratta di un termine che richiama il mondo del lavoro e delle aziende, spesso usato per sottolineare situazioni assurde o tragicomiche. In breve, rappresenta un'ambientazione satirica delle imprese italiane negli anni '70 e '80.

Come si scrive la soluzione Megaditta

Hai davanti la definizione "L azienda presso cui lavorava Ugo Fantozzi" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

M Milano

E Empoli

G Genova

A Ancona

D Domodossola

I Imola

T Torino

T Torino

A Ancona

