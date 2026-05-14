Avamposti in campo nemico

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Avamposti in campo nemico' è 'Teste Di Ponte'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TESTE DI PONTE

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Perché la soluzione è Teste Di Ponte? Le teste di ponte sono strutture strategiche costruite in territori occupati dal nemico, spesso in zone di confine o lungo rotte di comunicazione. La loro funzione principale consiste nel consolidare la presenza militare e facilitare le operazioni di rifornimento e accerchiamento, permettendo di avanzare o di mantenere posizioni cruciali. Questi avamposti rappresentano un punto di riferimento importante per le truppe, offrendo un vantaggio tattico e una base di partenza per successive azioni offensive o difensive.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Avamposti in campo nemico". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Avamposti in campo nemico nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Teste Di Ponte

In presenza della definizione "Avamposti in campo nemico", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Avamposti in campo nemico" conferma che la soluzione 'Teste Di Ponte' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Teste Di Ponte

T Torino E Empoli S Savona T Torino E Empoli D Domodossola I Imola P Padova O Otranto N Napoli T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Avamposti in campo nemico" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Teste Di Ponte' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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