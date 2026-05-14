Avamposti in campo nemico
La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Avamposti in campo nemico' è 'Teste Di Ponte'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: TESTE DI PONTE
Perché la soluzione è Teste Di Ponte? Le teste di ponte sono strutture strategiche costruite in territori occupati dal nemico, spesso in zone di confine o lungo rotte di comunicazione. La loro funzione principale consiste nel consolidare la presenza militare e facilitare le operazioni di rifornimento e accerchiamento, permettendo di avanzare o di mantenere posizioni cruciali. Questi avamposti rappresentano un punto di riferimento importante per le truppe, offrendo un vantaggio tattico e una base di partenza per successive azioni offensive o difensive.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Avamposti in campo nemico". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.
Avamposti in campo nemico nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Teste Di Ponte
In presenza della definizione "Avamposti in campo nemico", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Avamposti in campo nemico" conferma che la soluzione 'Teste Di Ponte' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 12 lettere della soluzione Teste Di Ponte
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Avamposti in campo nemico" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Teste Di Ponte' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
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