L indimenticabile Gina del nostro cinema

Angelo Caputo | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'L indimenticabile Gina del nostro cinema' è 'Lollobrigida'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

LOLLOBRIGIDA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: L indimenticabile Gina del nostro cinema
  • Risposta: LOLLOBRIGIDA
  • Lunghezza: 12 lettere
  • Schema parole: 12
  • Vocali: 5
  • Consonanti: 7
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    LOGA
  • Inizia con: L
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Lollobrigida? Gina del nostro cinema è un’icona che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di molti. La sua presenza sul grande schermo, accompagnata dalla voce inconfondibile di Lollobrigida, ha reso ogni interpretazione unica e memorabile. Un vero simbolo di grazia e talento. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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L indimenticabile Gina del nostro cinema: risposta da 12 lettere

In presenza della definizione "L indimenticabile Gina del nostro cinema", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Lollobrigida. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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