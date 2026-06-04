L indimenticabile Gina del nostro cinema
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Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: L indimenticabile Gina del nostro cinema
- Risposta: LOLLOBRIGIDA
- Lunghezza: 12 lettere
- Schema parole: 12
- Vocali: 5
- Consonanti: 7
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: LOGA
- Inizia con: L
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Lollobrigida? Gina del nostro cinema è un’icona che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di molti. La sua presenza sul grande schermo, accompagnata dalla voce inconfondibile di Lollobrigida, ha reso ogni interpretazione unica e memorabile. Un vero simbolo di grazia e talento. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
L indimenticabile Gina del nostro cinema: risposta da 12 lettere
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