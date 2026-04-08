Un tessuto sottocutaneo del nostro corpo

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un tessuto sottocutaneo del nostro corpo' è 'Adiposo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ADIPOSO

Perché la soluzione è Adiposo? L'adioso è un tessuto presente sotto la pelle che svolge funzioni importanti come l'isolamento termico, la protezione degli organi e il deposito di energia. Questo tessuto, costituito principalmente da cellule adipose, permette di mantenere costante la temperatura corporea e di assorbire gli urti. La sua presenza è evidente in diverse parti del corpo, dove forma strati che contribuiscono all'aspetto e alla funzionalità della nostra struttura. La sua distribuzione varia a seconda delle caratteristiche individuali.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un tessuto sottocutaneo del nostro corpo". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Un tessuto sottocutaneo del nostro corpo nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Adiposo

Per risolvere la definizione "Un tessuto sottocutaneo del nostro corpo", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un tessuto sottocutaneo del nostro corpo" conferma che la soluzione 'Adiposo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Adiposo

A Ancona D Domodossola I Imola P Padova O Otranto S Savona O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un tessuto sottocutaneo del nostro corpo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Adiposo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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