Una piccola boa che avvisa che un immersione è in corso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una piccola boa che avvisa che un immersione è in corso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SEGNASUB

Significato/Curiosita : Una piccola boa che avvisa che un immersione e in corso

Subito intravista da un'imbarcazione nemica e per non destare sospetti portarono in immersione il loro slc, che però si guastò non permettendo più la risalita... Subito intravista da un'imbarcazione nemicaper non destare sospetti portaronoil loro slc,però si guastò non permettendo più la risalita... Una boa segna sub è il dispositivo mediante il quale un sommozzatore in immersione, un apneista o un semplice nuotatore, segnalano la propria presenza in acque libere. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 23 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Una piccola boa che avvisa che un immersione è in corso : piccola; avvisa; immersione; corso; Lo è l elica più piccola ; Una piccola vela impiegata in caso di forte vento; Il faraone della più piccola fra le piramidi di Giza; È simile ad una piccola fisarmonica; Il faraone della più piccola piramide di Giza; In immersione dopo me; Indica uomo in immersione ; Il galleggiante che indica un uomo in immersione ; immersione subacquea Ing; immersione subacquea; Avevano corso in Slovenia; Conclude il suo corso a sud di Venezia; Il grande corso senza il re della foresta; Un corso abbreviato; Era il ruolo di Gigi Riva e di Mario corso ;

Cerca altre Definizioni