Galleggiante per il trasporto di grossi pesi

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Galleggiante per il trasporto di grossi pesi' è 'Pontone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PONTONE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Galleggiante per il trasporto di grossi pesi" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Galleggiante per il trasporto di grossi pesi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Pontone? Un pontone è una struttura galleggiante progettata per il trasporto di grossi pesi, come macchinari, materiali da costruzione o attrezzature pesanti. Realizzato in materiali resistenti all'acqua come il legno, il metallo o il plastico, permette di spostare carichi pesanti su acque interne o lungo le coste. La sua stabilità e capacità di carico elevata lo rendono ideale per operazioni di trasporto che richiedono sicurezza e affidabilità. La presenza di pontoni facilita il movimento di grandi quantità di materiali senza l'uso di strutture fisse.

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Galleggiante per il trasporto di grossi pesi nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Pontone

Questa pagina è dedicata alla definizione "Galleggiante per il trasporto di grossi pesi" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Galleggiante per il trasporto di grossi pesi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Pontone:

P Padova O Otranto N Napoli T Torino O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Galleggiante per il trasporto di grossi pesi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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