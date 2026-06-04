La fornisce lo SPID
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Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: La fornisce lo SPID
- Risposta: IDENTITÀDIGITALE
- Lunghezza: 16 lettere
- Schema parole: 8-8
- Vocali: 8
- Consonanti: 8
- Parole: 2
- Difficoltà: impegnativa
- Schema utile: ITÀDITE
- Inizia con: I
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Identità Digitale? Lo SPID permette di accedere ai servizi online in modo semplice e sicuro, offrendo un modo affidabile per dimostrare chi si è. È come una chiave digitale che apre le porte a molte piattaforme, rendendo più comodo gestire pratiche e informazioni personali senza stress. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
La fornisce lo SPID: risposta da 16 lettere
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