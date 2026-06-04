La fornisce lo SPID

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La soluzione di 16 lettere per la definizione 'La fornisce lo SPID' è 'Identità Digitale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

I D E N T I T À D I G I T A L E

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: La fornisce lo SPID

La fornisce lo SPID Risposta: IDENTITÀDIGITALE

Lunghezza: 16 lettere

16 lettere Schema parole: 8-8

8-8 Vocali: 8

8 Consonanti: 8

8 Parole: 2

2 Difficoltà: impegnativa

impegnativa Schema utile: I T À D I T E

Inizia con: I

I Finisce con: E

Perchè la soluzione è Identità Digitale? Lo SPID permette di accedere ai servizi online in modo semplice e sicuro, offrendo un modo affidabile per dimostrare chi si è. È come una chiave digitale che apre le porte a molte piattaforme, rendendo più comodo gestire pratiche e informazioni personali senza stress. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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La fornisce lo SPID: risposta da 16 lettere

La definizione "La fornisce lo SPID" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Identità Digitale. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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