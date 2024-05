La valida l utilizzo dello SPID

Acronimo / Abbreviazione

L'identità digitale è l'insieme delle risorse digitali associate in maniera univoca ad una persona fisica che la identifica, rappresentandone la volontà, durante le sue attività digitali. L'identità digitale, di norma, viene presentata per accedere ad un sistema informatico o ad un sistema informativo o per la sottoscrizione di documenti digitali. In un'accezione più ampia essa è costituita dall'insieme di informazioni presenti online e relative ad un soggetto.

SPID ( approfondimento)

(neologismo) sistema pubblico di identificazione informatica che permette l'entrata con una sola password ai servizi della pubblica amministrazione il cambio del medico può essere effettuato autenticandosi al sito di Regione Lombardia- Fascicolo sanitario elettronico con identità digitale SPID

Sistema Pubblico Identità Digitale