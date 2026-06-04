Dice a Dante: Siena mi fé disfecemi Maremma

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La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Dice a Dante: Siena mi fé disfecemi Maremma' è 'Pia Dei Tolomei'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

P I A D E I T O L O M E I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Dice a Dante: Siena mi fé disfecemi Maremma

Dice a Dante: Siena mi fé disfecemi Maremma Risposta: PIADEITOLOMEI

Lunghezza: 13 lettere

13 lettere Schema parole: 3-3-7

3-3-7 Vocali: 8

8 Consonanti: 5

5 Parole: 3

3 Difficoltà: impegnativa

impegnativa Schema utile: P A D I T O I

Inizia con: P

P Finisce con: I

Perchè la soluzione è Pia Dei Tolomei? Pia dei Tolomei, menzionata da Dante, è ricordata come una donna di Siena coinvolta in una storia tragica. La sua figura emerge tra le parole di Dante, che le dà voce, rendendo la sua vicenda un simbolo di sofferenza e ingiustizia. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Dice a Dante: Siena mi fé disfecemi Maremma: risposta da 13 lettere

Se la definizione "Dice a Dante: Siena mi fé disfecemi Maremma" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Pia Dei Tolomei. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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