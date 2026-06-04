I crostacei come l aragosta

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'I crostacei come l aragosta' è 'Palinuri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

P A L I N U R I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: I crostacei come l aragosta

I crostacei come l aragosta Risposta: PALINURI

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Vocali: 4

4 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: P I U I

Inizia con: P

P Finisce con: I

Perchè la soluzione è Palinuri? I palinuri sono crostacei simili all'aragosta, con il corpo allungato e che vivono spesso in acque profonde. La loro presenza arricchisce gli ambienti marini, offrendo un esempio di come alcune creature marine si siano adattate a vivere in habitat specifici e nascosti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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I crostacei come l aragosta: risposta da 8 lettere

Se la definizione "I crostacei come l aragosta" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Palinuri. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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