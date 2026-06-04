I crostacei come l aragosta
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'I crostacei come l aragosta' è 'Palinuri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: I crostacei come l aragosta
- Risposta: PALINURI
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 4
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: PIUI
- Inizia con: P
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Palinuri? I palinuri sono crostacei simili all'aragosta, con il corpo allungato e che vivono spesso in acque profonde. La loro presenza arricchisce gli ambienti marini, offrendo un esempio di come alcune creature marine si siano adattate a vivere in habitat specifici e nascosti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
I crostacei come l aragosta: risposta da 8 lettere
Se la definizione "I crostacei come l aragosta" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Palinuri. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.