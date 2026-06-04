I crostacei come l aragosta

Sara Verdi | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'I crostacei come l aragosta' è 'Palinuri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

PALINURI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: I crostacei come l aragosta
  • Risposta: PALINURI
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    PIUI
  • Inizia con: P
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Palinuri? I palinuri sono crostacei simili all'aragosta, con il corpo allungato e che vivono spesso in acque profonde. La loro presenza arricchisce gli ambienti marini, offrendo un esempio di come alcune creature marine si siano adattate a vivere in habitat specifici e nascosti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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I crostacei come l aragosta: risposta da 8 lettere

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