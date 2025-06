Crostacei marini simili all aragosta nei cruciverba: la soluzione è Astici

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Crostacei marini simili all aragosta' è 'Astici'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ASTICI

Curiosità e Significato di Astici

Non fermarti alla soluzione! Conosci Astici più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Astici.

Perché la soluzione è Astici? Gli astici sono crostacei marini simili alle aragoste, noti per il loro corpo robusto e le grandi chele. Vivono nelle acque profonde e sono prelibatezza molto apprezzata in cucina. La loro carne bianca e saporita li rende un ingrediente di lusso per piatti raffinati. Sono simbolo di mare e raffinatezza, apprezzati sia per gusto che per eleganza.

Come si scrive la soluzione Astici

Non riesci a risolvere la definizione "Crostacei marini simili all aragosta"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

A Ancona

S Savona

T Torino

I Imola

C Como

I Imola

