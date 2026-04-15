La paura irrazionale di crostacei e molluschi

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La soluzione di 14 lettere per la definizione 'La paura irrazionale di crostacei e molluschi' è 'Ostraconofobia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OSTRACONOFOBIA

Perché la soluzione è Ostraconofobia? L'ostracnofobia rappresenta una particolare forma di timore che si manifesta in modo sproporzionato verso crostacei e molluschi. Questa paura può influenzare le scelte alimentari e limitare le esperienze sociali di chi ne soffre, creando un senso di disagio intenso nelle situazioni in cui si trovano questi organismi. La condizione si distingue per la sua natura irrazionale, poiché il timore non deriva da una reale minaccia, ma da una risposta emotiva eccessiva e ingiustificata verso questi animali marini.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La paura irrazionale di crostacei e molluschi". La risposta di 14 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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La paura irrazionale di crostacei e molluschi nei cruciverba: la soluzione di 14 lettere è Ostraconofobia

Questa pagina è dedicata alla definizione "La paura irrazionale di crostacei e molluschi" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La paura irrazionale di crostacei e molluschi" conferma che la soluzione 'Ostraconofobia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 14 lettere della soluzione Ostraconofobia

O Otranto S Savona T Torino R Roma A Ancona C Como O Otranto N Napoli O Otranto F Firenze O Otranto B Bologna I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La paura irrazionale di crostacei e molluschi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ostraconofobia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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