Il contrario di nulla

Angelo Caputo | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il contrario di nulla' è 'Tutto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

TUTTO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Il contrario di nulla
  • Risposta: TUTTO
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    TTO
  • Inizia con: T
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Tutto? Quando parliamo di qualcosa di concreto e presente, ci riferiamo a tutto ciò che esiste e si percepisce. È ciò che riempie lo spazio e dà senso alle cose, distinguendosi dal vuoto che non ha nulla. È l'insieme di tutto ciò che possiamo vedere, toccare o immaginare. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Il contrario di nulla: risposta da 5 lettere

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