Il contrario di nulla

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il contrario di nulla' è 'Tutto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

T U T T O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Il contrario di nulla

Il contrario di nulla Risposta: TUTTO

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 2

2 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: T T O

Inizia con: T

T Finisce con: O

Perchè la soluzione è Tutto? Quando parliamo di qualcosa di concreto e presente, ci riferiamo a tutto ciò che esiste e si percepisce. È ciò che riempie lo spazio e dà senso alle cose, distinguendosi dal vuoto che non ha nulla. È l'insieme di tutto ciò che possiamo vedere, toccare o immaginare. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Il contrario di nulla: risposta da 5 lettere

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