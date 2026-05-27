Il contrario di giovanili
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il contrario di giovanili' è 'Senili'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: SENILI
Perchè la soluzione è Senili? Le persone anziane spesso vengono chiamate senili, un modo per indicare il contrario di giovanili. Questo termine evoca l'età avanzata e i cambiamenti legati al tempo, distinguendole da chi si trova nella fase più giovane della vita. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Il contrario di giovanili nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Senili
Se la definizione "Il contrario di giovanili" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Senili'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il contrario di giovanili
- Risposta: SENILI
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: S_____
- Inizia con: S
- Finisce con: I
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Senili' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il contrario di giovanili". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
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