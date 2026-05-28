La battuta nulla nel tennis

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La soluzione di 3 lettere per la definizione 'La battuta nulla nel tennis' è 'Net'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NET

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La battuta nulla nel tennis nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Net

In presenza della definizione "La battuta nulla nel tennis", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Net'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: La battuta nulla nel tennis

La battuta nulla nel tennis Risposta: NET

Lunghezza: 3 lettere

3 lettere Schema parole: 3

3 Schema utile: N__

N__ Inizia con: N

N Finisce con: T

Le 3 lettere della soluzione

N Napoli E Empoli T Torino

La soluzione 'Net' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La battuta nulla nel tennis". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.