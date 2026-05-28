La battuta nulla nel tennis

Sara Verdi | 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'La battuta nulla nel tennis' è 'Net'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NET

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Net'

Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

La battuta nulla nel tennis nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Net

In presenza della definizione "La battuta nulla nel tennis", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Net'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: La battuta nulla nel tennis
  • Risposta: NET
  • Lunghezza: 3 lettere
  • Schema parole: 3
  • Schema utile: N__
  • Inizia con: N
  • Finisce con: T

Le 3 lettere della soluzione

N Napoli
E Empoli
T Torino

La soluzione 'Net' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La battuta nulla nel tennis". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Battuta nulla nel tennis Battuta vincente a tennis La battuta a tennis Nel tennis così è detta una battuta di servizio imprendibile La battuta nel tennis 

Altre definizioni collegate

Con battuta: Può essere in terra battuta in cemento o d erba 

Con nulla: Per nulla coraggiosi 

Con tennis: Tornei fra assi del tennis 