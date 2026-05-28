La battuta nulla nel tennis
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SOLUZIONE: NET
La battuta nulla nel tennis nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Net
In presenza della definizione "La battuta nulla nel tennis", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Net'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: La battuta nulla nel tennis
- Risposta: NET
- Lunghezza: 3 lettere
- Schema parole: 3
- Schema utile: N__
- Inizia con: N
- Finisce con: T
Le 3 lettere della soluzione
La soluzione 'Net' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La battuta nulla nel tennis". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con battuta: Può essere in terra battuta in cemento o d erba
Con nulla: Per nulla coraggiosi
Con tennis: Tornei fra assi del tennis