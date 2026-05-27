Per nulla coraggiosi
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Per nulla coraggiosi' è 'Vigliacchi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: VIGLIACCHI
Perchè la soluzione è Vigliacchi? Vigliacci sono coloro che evitano il confronto e preferiscono nascondersi di fronte alle difficoltà. La loro mancanza di coraggio si manifesta nel non assumersi responsabilità e nel fuggire quando si tratta di affrontare le sfide. Spesso, preferiscono restare in disparte piuttosto che affrontare il rischio. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Per nulla coraggiosi nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Vigliacchi
Quando la definizione "Per nulla coraggiosi" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Vigliacchi'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Per nulla coraggiosi
- Risposta: VIGLIACCHI
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Schema utile: V_________
- Inizia con: V
- Finisce con: I
Le 10 lettere della soluzione
La soluzione 'Vigliacchi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Per nulla coraggiosi". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Può tenerla chi non ha nulla di cui vergognarsi Più che coraggiosi Inabili buoni a nulla Non capiscono nulla Incapace buono a nulla
Altre definizioni collegate
Con nulla: Nulla poco
Con coraggiosi: L organo interno... dei coraggiosi