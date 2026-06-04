Affidato alla speranza
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Affidato alla speranza' è 'Auspicabile'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Affidato alla speranza
- Risposta: AUSPICABILE
- Lunghezza: 11 lettere
- Schema parole: 11
- Vocali: 6
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: AIBIE
- Inizia con: A
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Auspicabile? Quando qualcosa è affidato alla speranza, si pensa che possa realizzarsi in futuro, portando un senso di attesa positiva. È qualcosa che si desidera ardentemente e si aspetta con fiducia, rendendo l’idea di un desiderio che si affida al buon esito di eventi ancora da verificarsi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Affidato alla speranza: risposta da 11 lettere
La definizione "Affidato alla speranza" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Auspicabile. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.