Affidato alla speranza

Home / Soluzioni Cruciverba / Affidato alla speranza

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Affidato alla speranza' è 'Auspicabile'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

A U S P I C A B I L E

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Affidato alla speranza

Affidato alla speranza Risposta: AUSPICABILE

Lunghezza: 11 lettere

11 lettere Schema parole: 11

11 Vocali: 6

6 Consonanti: 5

5 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: A I B I E

Inizia con: A

A Finisce con: E

Perchè la soluzione è Auspicabile? Quando qualcosa è affidato alla speranza, si pensa che possa realizzarsi in futuro, portando un senso di attesa positiva. È qualcosa che si desidera ardentemente e si aspetta con fiducia, rendendo l’idea di un desiderio che si affida al buon esito di eventi ancora da verificarsi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Auspicabile' Cerca Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Affidato alla speranza: risposta da 11 lettere

La definizione "Affidato alla speranza" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Auspicabile. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Definizioni collegate

Cruciverba con 'affidato'