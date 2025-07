Affidato alle Poste nei cruciverba: la soluzione è Spedito

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Affidato alle Poste' è 'Spedito'.

SPEDITO

Curiosità e Significato di Spedito

La parola Spedito è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Spedito.

Perché la soluzione è Spedito? Spedito indica che un oggetto o una lettera è stato affidato alle poste per essere consegnato a destinazione. È il termine usato quando si affida un pacco o una raccomandata al servizio postale, assicurando che venga preso in carico e inviato verso il destinatario. In breve, significa che il procedimento di consegna è stato avviato con successo e si trova sotto il controllo del servizio postale.

Come si scrive la soluzione Spedito

Hai davanti la definizione "Affidato alle Poste" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

P Padova

E Empoli

D Domodossola

I Imola

T Torino

O Otranto

