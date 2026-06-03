La tradizionale veste indossata dalle donne indiane

Home / Soluzioni Cruciverba / La tradizionale veste indossata dalle donne indiane

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'La tradizionale veste indossata dalle donne indiane' è 'Sari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

S A R I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: La tradizionale veste indossata dalle donne indiane

La tradizionale veste indossata dalle donne indiane Risposta: SARI

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Vocali: 2

2 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: S R I

Inizia con: S

S Finisce con: I

Perchè la soluzione è Sari? Il sari è un abito elegante e versatile, simbolo della cultura indiana. Avvolge le donne con stoffe colorate, spesso decorate con dettagli ricamati o stampe vivaci. Indossarlo è un modo per esprimere tradizione, bellezza e identità, mantenendo vivo un patrimonio secolare. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Sari' Cerca Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

La tradizionale veste indossata dalle donne indiane: risposta da 4 lettere

Per risolvere la definizione "La tradizionale veste indossata dalle donne indiane", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Sari. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate

Cruciverba con 'tradizionale'

Cruciverba con 'veste'