La tradizionale veste indossata dalle donne indiane

Vito Manzione | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

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SARI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: La tradizionale veste indossata dalle donne indiane
  • Risposta: SARI
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    SRI
  • Inizia con: S
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Sari? Il sari è un abito elegante e versatile, simbolo della cultura indiana. Avvolge le donne con stoffe colorate, spesso decorate con dettagli ricamati o stampe vivaci. Indossarlo è un modo per esprimere tradizione, bellezza e identità, mantenendo vivo un patrimonio secolare. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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La tradizionale veste indossata dalle donne indiane: risposta da 4 lettere

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