La tradizionale veste indossata dalle donne indiane
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'La tradizionale veste indossata dalle donne indiane' è 'Sari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: La tradizionale veste indossata dalle donne indiane
- Risposta: SARI
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Vocali: 2
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: SRI
- Inizia con: S
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Sari? Il sari è un abito elegante e versatile, simbolo della cultura indiana. Avvolge le donne con stoffe colorate, spesso decorate con dettagli ricamati o stampe vivaci. Indossarlo è un modo per esprimere tradizione, bellezza e identità, mantenendo vivo un patrimonio secolare. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
La tradizionale veste indossata dalle donne indiane: risposta da 4 lettere
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