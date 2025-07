Altro nome della pianeta indossata dai preti nei cruciverba: la soluzione è Casula

CASULA

Curiosità e Significato di Casula

Approfondisci la parola di 6 lettere Casula: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Casula? La casula è un paramento liturgico indossato dai preti durante la Messa, simbolo di semplicità e umiltà. È una lunga veste scura o colorata che copre le spalle e il corpo, rappresentando il servizio e la sacralità del momento. La sua forma e il suo colore variano in base alle occasioni religiose, sottolineando l'importanza della cerimonia.

Come si scrive la soluzione Casula

Hai trovato la definizione "Altro nome della pianeta indossata dai preti" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

A Ancona

S Savona

U Udine

L Livorno

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E T A T A T T I S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ATTESTATI" ATTESTATI

