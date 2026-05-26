La tradizionale festa dei Senesi
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SOLUZIONE: PALIO
Perchè la soluzione è Palio? La festa dei Senesi è un momento di grande entusiasmo e tradizione, dove la città si anima di colori e sfilate. Durante questa celebrazione, il palio si svolge come cuore pulsante, coinvolgendo tutti in una corsa storica che unisce passato e presente in un’unica grande emozione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
La tradizionale festa dei Senesi nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Palio
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: La tradizionale festa dei Senesi
- Risposta: PALIO
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: P____
- Inizia con: P
- Finisce con: O
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Palio' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La tradizionale festa dei Senesi". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
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Con festa: Festa popolare sagra
Con senesi: I suini di Cinta senesi