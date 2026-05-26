La tradizionale festa dei Senesi

Luca Bianchi | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La tradizionale festa dei Senesi' è 'Palio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PALIO

Perchè la soluzione è Palio? La festa dei Senesi è un momento di grande entusiasmo e tradizione, dove la città si anima di colori e sfilate. Durante questa celebrazione, il palio si svolge come cuore pulsante, coinvolgendo tutti in una corsa storica che unisce passato e presente in un’unica grande emozione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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La tradizionale festa dei Senesi nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Palio

La definizione "La tradizionale festa dei Senesi" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Palio'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: La tradizionale festa dei Senesi
  • Risposta: PALIO
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: P____
  • Inizia con: P
  • Finisce con: O

Le 5 lettere della soluzione

P Padova
A Ancona
L Livorno
I Imola
O Otranto

La soluzione 'Palio' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La tradizionale festa dei Senesi". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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Con festa: Festa popolare sagra 

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