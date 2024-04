La Soluzione ♚ La veste malese indossata da donne e uomini

La definizione e la soluzione di 6 lettere: La veste malese indossata da donne e uomini. SARONG Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su La veste malese indossata da donne e uomini: Il sarong o sarung (['sao] in malese, e [s'r] in inglese) è un largo pezzo di cotone o seta, drappeggiato intorno alla vita e indossato come una gonna da uomini e donne in molte zone dell'Asia del Sud, del Sud-Est e dell'Est, nel Corno d'Africa, e in alcune isole del Pacifico. La stoffa è spesso tinta con colori brillanti, o stampata con motivi complessi raffiguranti animali o piante, scacchi, varie geometrie e fantasie. Viene spesso indossato insieme al kebaya. I sarong sono anche utilizzati come drappeggi per pareti, o altre forme di abbigliamento come scialli, abiti interi o marsupi per portare i bambini. In linea di massima ...

Altre Definizioni con sarong; veste; malese; indossata; donne; uomini;