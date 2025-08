Una veste da Maharani nei cruciverba: la soluzione è Sari

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Una veste da Maharani' è 'Sari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SARI

Curiosità e Significato di Sari

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Sari

Perché la soluzione è Sari? La parola sari si riferisce a un tradizionale indumento indiano, una lunga stoffa avvolta elegantemente intorno al corpo, spesso decorata con colori vivaci e motivi elaborati. Indossato principalmente dalle donne in India e in altri Paesi del Sud Asia, rappresenta un simbolo di cultura e raffinatezza. Un vero e proprio esempio di bellezza e tradizione, che incanta chiunque lo ammiri.

Come si scrive la soluzione Sari

Hai davanti la definizione "Una veste da Maharani" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

A Ancona

R Roma

I Imola

