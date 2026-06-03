Tipici monumenti sepolcrali preistorici dei Britanni

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Tipici monumenti sepolcrali preistorici dei Britanni' è 'Cairn'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

C A I R N

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Tipici monumenti sepolcrali preistorici dei Britanni

Tipici monumenti sepolcrali preistorici dei Britanni Risposta: CAIRN

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 2

2 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: C I N

Inizia con: C

C Finisce con: N

Perchè la soluzione è Cairn? Un cairn è un monumento sepolcrale preistorico dei Britanni, formato da pietre accatastate. Spesso si trovano in aree di grande interesse archeologico, testimoniando pratiche funebri antiche e credenze legate alla vita dopo la morte. Sono testimonianza di culture molto antiche e radicate nel territorio. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Tipici monumenti sepolcrali preistorici dei Britanni: risposta da 5 lettere

Se la definizione "Tipici monumenti sepolcrali preistorici dei Britanni" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La risposta corretta è Cairn. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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