Tipici monumenti sepolcrali preistorici dei Britanni

Paola Cammarota | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Tipici monumenti sepolcrali preistorici dei Britanni' è 'Cairn'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

CAIRN

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Tipici monumenti sepolcrali preistorici dei Britanni
  • Risposta: CAIRN
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    CIN
  • Inizia con: C
  • Finisce con: N

Perchè la soluzione è Cairn? Un cairn è un monumento sepolcrale preistorico dei Britanni, formato da pietre accatastate. Spesso si trovano in aree di grande interesse archeologico, testimoniando pratiche funebri antiche e credenze legate alla vita dopo la morte. Sono testimonianza di culture molto antiche e radicate nel territorio. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Tipici monumenti sepolcrali preistorici dei Britanni: risposta da 5 lettere

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