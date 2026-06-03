Tipici monumenti sepolcrali preistorici dei Britanni
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Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Tipici monumenti sepolcrali preistorici dei Britanni
- Risposta: CAIRN
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Vocali: 2
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: CIN
- Inizia con: C
- Finisce con: N
Perchè la soluzione è Cairn? Un cairn è un monumento sepolcrale preistorico dei Britanni, formato da pietre accatastate. Spesso si trovano in aree di grande interesse archeologico, testimoniando pratiche funebri antiche e credenze legate alla vita dopo la morte. Sono testimonianza di culture molto antiche e radicate nel territorio. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Tipici monumenti sepolcrali preistorici dei Britanni: risposta da 5 lettere
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