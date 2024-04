La definizione e la soluzione di 8 lettere: Monumenti sepolcrali vuoti. CENOTAFI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Un cenotafio è un monumento sepolcrale che viene eretto in un famedio, in una chiesa o in altro luogo, per ricordare una persona o un gruppo di persone sepolte in altro luogo.

cenotafio ( approfondimento) m (pl.: cenotafi)

(architettura) monumento funerario commemorativo edificato non per effettuare la sepoltura ma per memoria di personaggi illustri

Sillabazione

ce | no | tà | fio

Pronuncia

IPA: /teno'tafio/

Etimologia / Derivazione

attestato per la prima volta a fine XVII secolo, deriva dal latino cenotaphium, a sua volta prestito dal greco antico etf composto di e "vuoto" e tf "tomba". Confronta il verbo etaf "onorare costruendo un sepolcro vuoto".

Sinonimi