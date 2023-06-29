Monumenti preistorici

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Monumenti preistorici' è 'Dolmen'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DOLMEN

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Monumenti preistorici" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Monumenti preistorici". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Dolmen? Un dolmen è un monumento preistorico composto da grandi lastre di pietra posizionate verticalmente e coperte da una pietra orizzontale, formando un semplice ambiente sepolcrale o rituale. Questi strutture risalgono all’età della pietra e sono spesso trovate in vari siti archeologici europei e asiatici. La loro funzione principale era probabilmente legata a riti funebri o commemorativi, rappresentando un esempio significativo delle capacità costruttive delle comunità preistoriche.

La soluzione associata alla definizione "Monumenti preistorici" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Monumenti preistorici" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Dolmen:

D Domodossola O Otranto L Livorno M Milano E Empoli N Napoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Monumenti preistorici" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

