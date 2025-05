Monumenti preistorici delle isole britanniche nei cruciverba: la soluzione è Cairn

Home / Soluzioni Cruciverba / Monumenti preistorici delle isole britanniche

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Monumenti preistorici delle isole britanniche' è 'Cairn'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CAIRN

Curiosità e Significato di "Cairn"

La soluzione Cairn di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Cairn per scoprire curiosità e dettagli utili.

Un cairn è una struttura di pietre assemblate, tipicamente utilizzata come monumento funerario o segnaletico, risalente all'epoca preistorica. Questi elementi sono comuni nelle isole britanniche e spesso contengono resti umani o oggetti rituali, riflettendo le pratiche funerarie e spirituali delle antiche civiltà.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Monumenti preistoriciI monumenti preistorici costituiti da massi posti in cerchioMonumenti preistorici costituiti da massi disposti in cerchioCirconda le isole HawaiLe isole con Lanzarote

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Cairn

Se "Monumenti preistorici delle isole britanniche" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

A Ancona

I Imola

R Roma

N Napoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

U T A A R S E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ARETUSA" ARETUSA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.