Lo tiene in mano san Luigi
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lo tiene in mano san Luigi' è 'Giglio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Lo tiene in mano san Luigi
- Risposta: GIGLIO
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 3
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: GGO
- Inizia con: G
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Giglio? San Luigi tiene in mano un giglio, simbolo di purezza e innocenza. Il fiore, delicato e bianco, si distingue per la sua eleganza semplice. Questa immagine evoca un senso di pace e spiritualità, legata alla tradizione e alla devozione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lo tiene in mano san Luigi: risposta da 6 lettere
In presenza della definizione "Lo tiene in mano san Luigi", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Giglio. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.