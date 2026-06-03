Lo tiene in mano san Luigi

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lo tiene in mano san Luigi' è 'Giglio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

G I G L I O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Lo tiene in mano san Luigi

Lo tiene in mano san Luigi Risposta: GIGLIO

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 3

3 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: G G O

Inizia con: G

G Finisce con: O

Perchè la soluzione è Giglio? San Luigi tiene in mano un giglio, simbolo di purezza e innocenza. Il fiore, delicato e bianco, si distingue per la sua eleganza semplice. Questa immagine evoca un senso di pace e spiritualità, legata alla tradizione e alla devozione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Lo tiene in mano san Luigi: risposta da 6 lettere

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