Lo tiene in mano san Luigi

Angelo Caputo | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lo tiene in mano san Luigi' è 'Giglio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

GIGLIO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Lo tiene in mano san Luigi
  • Risposta: GIGLIO
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    GGO
  • Inizia con: G
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Giglio? San Luigi tiene in mano un giglio, simbolo di purezza e innocenza. Il fiore, delicato e bianco, si distingue per la sua eleganza semplice. Questa immagine evoca un senso di pace e spiritualità, legata alla tradizione e alla devozione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Lo tiene in mano san Luigi: risposta da 6 lettere

In presenza della definizione "Lo tiene in mano san Luigi", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Giglio. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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