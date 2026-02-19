Una favorita di Luigi XV

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Una favorita di Luigi XV' è 'Pompadour'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: POMPADOUR

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una favorita di Luigi XV" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una favorita di Luigi XV". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Pompadour? La pompadour è uno stile di acconciatura che ebbe grande popolarità nel XVIII secolo, associato a cortigiane e donne influenti dell’epoca. Questo taglio prevede capelli sollevati e voluminosi sulla fronte, creando un aspetto elegante e sofisticato. La sua origine si lega a una figura importante alla corte di Luigi XV, che ispirò questa tendenza di moda. La pettinatura rappresentava un simbolo di raffinatezza e status sociale, diventando un must tra le donne che desideravano mostrare eleganza e distinzione. La sua influenza si diffuse rapidamente tra le dame dell’epoca.

Una favorita di Luigi XV nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Pompadour

Per risolvere la definizione "Una favorita di Luigi XV", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una favorita di Luigi XV" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Pompadour:

P Padova O Otranto M Milano P Padova A Ancona D Domodossola O Otranto U Udine R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una favorita di Luigi XV" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

