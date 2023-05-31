Lo subì san Sebastiano

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo subì san Sebastiano' è 'Martirio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MARTIRIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo subì san Sebastiano" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo subì san Sebastiano". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Martirio? San Sebastiano è ricordato per aver affrontato un grande martirio, un periodo di sofferenza e persecuzione a causa della sua fede. Questo termine si riferisce a tutte le prove e le torture sopportate da chi viene perseguitato per motivi religiosi o ideologici. Il martirio rappresenta quindi un atto di forte testimonianza e sacrificio, spesso accompagnato da sofferenze fisiche o morali. La sua esperienza diventa simbolo di fede e di resistenza di fronte alle avversità.

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Lo subì san Sebastiano nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Martirio

Per risolvere la definizione "Lo subì san Sebastiano", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo subì san Sebastiano" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Martirio:

M Milano A Ancona R Roma T Torino I Imola R Roma I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo subì san Sebastiano" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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