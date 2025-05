Quando si scarica quella della macchina è un guaio nei cruciverba: la soluzione è Batteria

BATTERIA

Curiosità e Significato di "Batteria"

Approfondisci la parola di 8 lettere Batteria: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Batteria? La batteria è un componente fondamentale delle automobili, poiché fornisce l'energia necessaria per avviare il motore e alimentare i vari sistemi elettrici del veicolo. Quando si scarica, può creare non pochi problemi, lasciandoci a piedi e costringendoci a cercare assistenza o a utilizzare cavi di avviamento. Insomma, una batteria in buone condizioni è essenziale per mantenere la nostra auto in movimento!

Come si scrive la soluzione Batteria

B Bologna

A Ancona

T Torino

T Torino

E Empoli

R Roma

I Imola

A Ancona

