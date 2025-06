Lo strumento che dà la nota musicale nei cruciverba: la soluzione è Diapason

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo strumento che dà la nota musicale

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo strumento che dà la nota musicale' è 'Diapason'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DIAPASON

Curiosità e Significato di Diapason

La soluzione Diapason di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Diapason per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Diapason? Il diapason è uno strumento utilizzato per ottenere una nota musicale precisa, grazie a un'asta di metallo che, quando colpita, vibra producendo un suono stabile e riconoscibile. È fondamentale in musica e in accordatura degli strumenti, aiutando i musicisti a trovare il pitch giusto. Insomma, il diapason è il riferimento sonoro affidabile per accordare correttamente le note.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si usa per dare il laDà la giusta intonazione al musicistaFacilita l accordaturaLo strumento suonato da PolliniStrumento musicale suonato da Lisa SimpsonLo strumento musicale che ricorda Budrio

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Diapason

La definizione "Lo strumento che dà la nota musicale" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

D Domodossola

I Imola

A Ancona

P Padova

A Ancona

S Savona

O Otranto

N Napoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

G U L G I E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GUGLIE" GUGLIE

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.