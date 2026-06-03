Lo sono le auto di seconda mano

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lo sono le auto di seconda mano' è 'Usate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

U S A T E

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Lo sono le auto di seconda mano

Lo sono le auto di seconda mano Risposta: USATE

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 3

3 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: U A E

Inizia con: U

U Finisce con: E

Perchè la soluzione è Usate? Le auto di seconda mano sono veicoli già posseduti da qualcuno, spesso più economici rispetto a quelli nuovi. Sono una scelta popolare per chi cerca un buon affare, offrendo l’opportunità di guidare un’auto affidabile senza spendere troppo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Lo sono le auto di seconda mano: risposta da 5 lettere

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