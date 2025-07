Lo sono i crediti che possono passare di mano nei cruciverba: la soluzione è Cedibili

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo sono i crediti che possono passare di mano' è 'Cedibili'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CEDIBILI

Curiosità e Significato di Cedibili

Hai risolto il cruciverba con Cedibili? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Cedibili.

Perché la soluzione è Cedibili? I crediti cedibili sono quei titoli di pagamento che possono essere trasferiti da una persona ad un’altra, passando di mano in modo legale. Questo significa che il creditore può cederli a qualcun altro, rendendoli strumenti flessibili per scambi commerciali o finanziari. In sostanza, sono crediti che si possono vendere o regalare, facilitando le transazioni tra soggetti diversi.

Come si scrive la soluzione Cedibili

Se "Lo sono i crediti che possono passare di mano" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

E Empoli

D Domodossola

I Imola

B Bologna

I Imola

L Livorno

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I C N H I I D O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CHIODINI" CHIODINI

